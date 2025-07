Lando Norris ha conquistato la pole position del Gp del Belgio, tredicesima prova del mondiale di Formula 1. Sul circuito di Spa, il pilota della McLaren ha chiuso le qualifiche davanti al compagno di scuderia Oscar Piastri. Terzo tempo e seconda fila per Charles Leclerc con la Ferrari, che avrà al suo fianco Max Verstappen, su Red Bull.

Weekend da dimenticare invece per Lewis Hamilton. Altra giornata no per il ferrarista che, quindicesimo nella Sprint vinta da Verstappen, è stato eliminato in Q1 nelle qualifiche che lo relegano al sedicesimo posto in griglia per la gara di domani. Hamilton all'ultimo tentativo di Q1 era riuscito a strappare il settimo tempo, ma il giro non è stato valutato regolare e il campione della Rossa è scivolato in sedicesima posizione. Male anche Kimi Antonelli, solo diciottesimo.

Norris, alla tredicesima pole position in carriera, ha fatto segnare il tempo di 1.40.562, contro l'1.40.647 di Piastri e l'1.40.900 di Leclerc, che ha preceduto di soli tre millesimi Verstappen, il vincitore della gara sprint. In terza fila, domani partiranno Alex Albon (Williams) e George Russell (Mercedes), in quarta Yuki Tsunoda (Red Bull) e Isack Hadjar (Racing Bulls), in quinta Liam Lawson (Racing Bulls) e Gabriel Bortoleto (Sauber).

(Unioneonline)

