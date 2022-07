È di Max Verstappen la pole position per la Sprint Race di sabato che definirà la griglia di partenza del Gran Premio d’Austria, in programma domenica al Red Bull Ring di Spielberg.

Il pilota olandese su Red Bull beffa le Ferrari con un gran guizzo nell’ultimo settore, Leclerc battuto per appena 29 millesimi deve accontentarsi del secondo tempo davanti al compagno di squadra Sainz. Quarta la Red Bull di Perez

Fuori al primo colpo della Q3 Lewis Hamilton, che sembrava essere in lotta addirittura per la pole dopo due ottime manche iniziali. Il sette volte campione del mondo ha perso il controllo della sua Mercedes andando a finire contro le barriere di protezione. Scatterà quindi decimo. Stessa sorte per il suo compagno di squadra George Russell, che va in testacoda all'ultima curva. Ma lui riesce a conservare la quinta piazza grazie al primo crono della Q3, davanti alla Alpine di Ocon. In quarta fila le Haas di Magnussen e Mick Schumacher, poi Alonso nono davanti a Hamilton.

Le Ferrari sono comunque pronte a dare battaglie nella Sprint Race in modo da partire davanti a tutti in griglia domenica. Anche perché la Sprint Race vale anche qualche punto che può servire in ottica Mondiale.

