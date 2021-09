Prima un incidente alla curva 1 del circuito di Jerez ne ha causato la caduta, poi altri concorrenti in arrivo a tutta velocità lo hanno investito non lasciandogli scampo.

E’ morto così ad appena 15 Dean Berta Vinales, pilota spagnolo cugino di Maverick, pilota MotoGp con Aprilia.

Il giovane ha riportato gravi lesioni alla testa e al torace. Sul posto sono immediatamente giunti mezzi sanitari e Viñales è stato soccorso in pista, in ambulanza e presso il centro medico del circuito. Ma non c’è stato nulla da fare.

Il giovane stava disputando una gara della categoria Supersport 300, era all’undicesimo giro.

Tutta l’attività prevista per oggi è stata cancellata sul circuito spagnolo di Jerez de la Frontera dopo il drammatico incidente: annullata Gara 1 della Superbike e della Supersport 600.

Subito dopo l’incidente, quando tutti hanno visto che il giovanissimo pilota era stato investito, è calato il gelo sul paddock del circuito spagnolo. E’ stato interrotto anche il collegamento tv, tutti hanno pensato al peggio. E poco dopo è arrivato il comunicato ufficiale della Superbike che ha annunciato la morte del pilota.

