Sfuma la seconda pole stagionale su altrettante gare per la Ferrari. Le Rosse, dopo aver dominato libere, Q1 e Q2, devono arrendersi allo splendido giro di Sergio Perez, che nel Gran Premio di Arabia Saudita ha ottenuto la prima pole position della sua carriera.

In prima fila accanto alla sua Red Bull ci sarà la Ferrari di Charles Leclerc, terzo l’altro ferrarista Carlos Sainz, quarta la Red Bull di Max Verstappen.

Grande paura per Mick Schumacher, che ha perso il controllo della sua Haas ed è andato a sbattere con violenza sul muretto. Auto distrutta per il figlio di Michael, e momenti di grande paura. Mick è finito in ospedale, ma poco dopo la Haas ha dato la buona notizia: “E’ cosciente, parla con i dottori e verrà portato al centro medico”.

Solo sedicesimo Lewis Hamilton, clamorosamente eliminato in Q1 mentre il compagno di squadra Russel partirà dieci posizioni più avanti, sesto.

(Unioneonline/L)

