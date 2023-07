Thomas Ceccon conquista la medaglia d'oro nei 50 metri farfalla ai Mondiali di nuoto a Fukuoka in Giappone. L'azzurro ha vinto il titolo in 22''68 stabilendo anche il record italiano.

«Sono contentissimo, forse volevo più questa che quella nei 100 dorso. Ringrazio i fisioterapisti che in questi venti minuti mi hanno aiutato, è stata una cosa fantastica», ha detto Ceccon, che poco prima era sceso in vasca centrando il primo tempo per la finale dei 100 dorso. «Sono meno stanco adesso - ammette l'azzurro ai microfoni della Rai - che dopo i 100 dorso, sono campione del mondo e sono molto contento. Una gara molto buona».

Ottima giornata anche per Nicolò Martinenghi che ha ottenuto l’argento nei 100 metri rana. La medaglia è arrivata ex aequo con il tempo di 58''72 insieme all'olandese Arno Kamminga e allo statunitense Nic Fink. Oro al cinese Halyang Qin.

«Incredibile, sapevo che sarebbe stata una gara sul filo del rasoio. Il tempo non è per niente buono, ma porto a casa questo argento come fosse un oro – ha commentato Martinenghi, che si presentava da campione in carica -. Sono al settimo cielo, ho cercato di vendere cara la pelle. Qin è stato fortissimo, sarà lui da battere anche il prossimo anno. Ora sto per svenire, devo andare a sdraiarmi a terra».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata