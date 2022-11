La Juventus passa (0-1) a Verona contro l’Hellas tra le polemiche, nella penultima sfida della quattordicesima giornata. I bianconeri di Allegri capitalizzano la rete messa a segno da Kean al 60’, dopo una bella verticalizzazione con Milik e Rabiot. Rosso diretto nel finale per Alex Sandro, dopo un fallo su Lasagna. I gialloblù protestano per un presunto fallo di mano di Danilo in area su tiro di Dawidwicz giudicato regolare e per un rigore concesso per fallo di Bonucci su Verdi poi revocato dal Var.

Nell’altra sfida, la Lazio ha chiuso il primo tempo sullo 0-0 contro il Monza.

Domani in campo, alle 20.45, per la quindicesima giornata, Empoli-Cremonese.

Serie B. In Serie B domani l’Ascoli ospita la capolista Frosinone.

