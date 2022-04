La squadra sassarese si fa beffare a Pesaro dopo essere stata avanti anche in doppia cifra: finisce 75-73, stesso punteggio dell'andata ma questa volta a favore dei marchigiani. Alla tripla di Tambone del sorpasso corrisponde il libero sbagliato di Kruslin che poi segna il secondo, sbaglia apposta il terzo ma cerca un improbabile tripla anziché servire un compagno. Ha sicuramente pesato l'assenza dell'ala Bendzius, rimasta a Sassari con l'influenza, ma anche le cattive percentuali nel tiro da tre punti: 2/13 complessivo per Logan e Kruslin.

Peccato davvero, perché Bilan ha dominato, ma nei minuti finali troppi errori hanno spianato la strada ai padroni di casa. Va detto che anche il coach Bucchi non è sembrato lucido come in altre occasioni nel ruotare i giocatori.

La cronaca

La squadra sassarese schiera Treier in quintetto base insieme a Logan, visto che Kruslin rientra da un infortunio e non è ancora al top. Ottimo l'avvio sull'asse play-pivot. Robinson infila due triple, Bilan stravince con la tecnica e l'intelligenza (12 punti) il duello con l'atletico Jones, solo un libero: +8, 14-22 dopo 8 minuti.

Entrano i cambi e Sassari perde qualcosa, anche perché sbaglia molti tiri aperti (0/8 da tre per Logan e Kruslin) e senza Bilan l'attacco fatica, col solo Burnell pericoloso. Pesaro ribalta la gara con un parziale di 11-0 e va avanti di un canestro, ma ci pensa Bilan a impattare per andare al riposo in equilibrio: 39-39.

Nel terzo quarto due fiammate di Logan e un dominante Bilan danno il massimo vantaggio: +12 al 28'. Nel finale di frazione Pesaro rosicchia qualcosa con i liberi dell'eterno Delfino.

Nell'ultima frazione il play Moretti lascia spesso indietro Robinson e promuove il recupero: 66-67 al 37'. Segna Bilan, poi l'unica bomba di Kruslin per il momentaneo +4, ma Logan sbaglia il tiro del ko e invece Tambone sorpassa con la tripla. Poi il finale con gli errori di Kruslin.

I tabellini

Carpegna Prosciutto Pesaro: Mejeris 9 Moretti 19 Tambone 7 Stazzonelli ne, Lamb 6 Zanotti 1 Sanford 4 Demetrio, Delfino 18 Jones 11 All. Banchi.

Banco di Sardegna Sassari: Bilan 25 Logan 12 Robinson 11 Kruslin 4 Gandini ne, Devecchi, Treier 5, Burnell 14 Sanna ne, Gentile 1 Diop 1 All. Bucchi.

