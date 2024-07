Serata di gala quest'oggi al Parco Comunale S'Arei di Sanluri, dove dalle 18.30 andrà in scena la nuova edizione del Gran Galà del calcio sardo. Il classico appuntamento estivo del Comitato Regionale Sardegna è istituito per celebrare chi, nella stagione appena conclusa, si è distinto vincendo i vari campionati di calcio e futsal così come le iniziative messe in atto nel corso dell'anno, fra cui i premi in collaborazione con L'Unione Sarda, la Coppa Disciplina e il progetto di valorizzazione dei giovani calciatori. Sul palco, con il presidente del CR Sardegna Gianni Cadoni, ci saranno i giornalisti Enrico Pilia e Matteo Vercelli dell'Unione Sarda.

I migliori. L'iniziativa del nostro giornale in collaborazione col Comitato Regionale ha visto, per tutta la stagione, le classifiche aggiornate ogni settimana per i migliori di Eccellenza e Promozione, così come dei marcatori. In tutto saranno otto i premiati. In Eccellenza il bomber è Alessio Mulas con 25 gol, siglati col San Teodoro mentre nelle scorse settimane è passato al Budoni, come migliore invece c'è un riconoscimento doppio perché al primo posto hanno chiuso Andrea Porcheddu del Carbonia (nel 2024-2025 giocherà all'Ossese) e Gianluigi Illario dell'Iglesias entrambi con 22 punti. Nel Girone A di Promozione ha stravinto la classifica marcatori Mauro Ragatzu nell'annata da record del Monastir campione, con 40 gol, mentre il migliore è anche qui doppio con Nicolò Agostinelli (Guspini) e Gianluca Marongiu (Villamassargia) a 20 punti. Per il Girone B il bomber è Domenico Saba (Usinese) con 25 gol, il migliore Stefano Mereu (Alghero) con 25 punti.

I premiati. Fra i riconoscimenti per le società si va a chi ha vinto i campionati, dall'Ilvamaddalena che ha trionfato in Eccellenza alle società di Terza Categoria. Spazio anche per il calcio femminile (con la Torres a primeggiare in Eccellenza), le giovanili e le coppe. Prevista inoltre una parte della cerimonia dedicata al calcio a 5, con la San Sebastiano Ussana che ha vinto la Serie C1 ed è attesa nella nuova stagione dal campionato nazionale di Serie B, così come il CUS Cagliari nella C femminile. Ma saranno oltre cento i premi da consegnare, alla presenza dei principali dirigenti regionali e delle stesse società, in attesa di tornare in campo fra circa un mese e mezzo per la nuova stagione.

