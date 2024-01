Le squadre entrano in campo accompagnate dalle note di “Quando Gigi Riva tornerà” di Piero Marras, che risuona anche mentre i 22 giocatori sono in fila sul rettangolo di gioco. Sul maxi schermo si vedono le giocate e i gol con la maglia del Cagliari e della Nazionale di Rombo di Tuono, anche alcune sue dichiarazioni. Mentre Claudio Ranieri ha gli occhi lucidi.

Prima del fischio d’inizio, i rossoblù mostrano la maglia numero 11 del campione in una teca di vetro. Sugli spalti tantissimi tifosi mostrano striscioni con scritte per Gigi Riva, bandiere con le sue foto.

Poi il minuto di silenzio osservato in maniera quasi religiosa e il lungo applauso prima del fischio d’inizio della partita.

Questo l’omaggio composto e sentito della Domus a Gigi Riva.

Poi ci sono le altre iniziative del Cagliari Calcio: la maglia speciale del Cagliari, quella indossata durante la partita senza sponsor e con un numero 11 sul petto, c’è il lutto al braccio. E c’è la maglia del riscaldamento, con i laccetti che richiamano quella dello scudetto del 1970 e la scritta “Gigi per sempre” sul collo.

Una partita speciale, la prima dopo l’addio di Rombo di Tuono.

E quando scocca il minuto 11 della partita, tutti fermi e un lungo applauso.

La Domus nel giorno dell'omaggio a Riva (foto L'Unione Sarda)

