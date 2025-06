Sarà un’estate intensa per Francesco Atzori e Francesco Montalbano, i due attaccanti dell’Amsicora prossimi alla convocazione azzurra per i Campionati Europei Under 18. Dal 13 al 19 luglio ad Alanya, in Turchia, è in calendario l’Eurohockey Under 18 Championship II. Atzori, titolare nella prima squadra dell’Amsicora, nell’ultimo campionato ha segnato sei reti. Montalbano trova sempre più spesso spazio tra i titolari e si è già distinto nella coppa europea per club nel 2024, quando nel torneo in Irlanda segnò una rete al Banbridge.

Atzori e Montalbano hanno preso parte, la scorsa settimana, al raduno azzurro di Castello d’Agogna. Manca l’ufficialità sulla convocazione alla spedizione turca, ma nel sito internet dell’European Hockey Federation i due hanno già la maglia assegnata, la numero 7 per Atzori, la 14 per Montalbano.

Europei in vista anche per le giovani attaccanti Ilaria Giallino (Amsicora) e Matilde Sirigu (Ferrini), convocate per il raduno azzurro Under 18 che si terrà da domani a lunedì in Germania, a Colonia. Roberto Carta, coach delle nazionali giovanili, deve ancora scegliere le giocatrici che prenderanno parte all’Eurohockey Championship femminile, in programma in Francia, a Lille, dal 13 al 9 luglio. L’Italia è in un girone terribile, con Olanda, Germania e Inghilterra.

Finali scudetto Under 16

Da domani e sino a domenica sono in programma le “Final Eight” che assegnano gli ultimi scudetti della stagione. A Mori le finali maschili con il Cus Cagliari allenato da Alessandro Tocco e Davide Pischedda. Squadra che tende a continuare un ciclo di vittore iniziato con il titolo Under 12 e proseguito con lo scudetto Under 14 nella scorsa stagione. Le avversarie nel girone eliminatorio sono Potenza Picena, Adige e Galatea.

L’Amsicora femminile è impegnata a Bra, con la squadra affidata ad Agustina Fiorelli. Prima partita domani con il Cus Padova, sabato Capitolina e HC Genova. Per l’Amsicora, recente vincitrice del titolo Under 14, è la terza finale femminile stagionale.

