È un’altra variante del tennis, come il padel arriva da oltreoceano, e come il padel si candida a conquistare gli appassionati dell’Italia e dell’isola. È il pickleball, il nuovo sport in arrivo in Sardegna, con l’inaugurazione del primo circolo interamente dedicato a Cagliari, nel Villaggio pescatori.

Il grande giorno è previsto per sabato, con una mattinata in cui sarà possibile giocare gratuitamente, senza prenotazione, con le racchette fornite dall’organizzazione. Nel pomeriggio, invece, scenderanno in campo i più grandi tennisti sardi degli ultimi cinquant’anni, che si sfideranno in qualche match-esibizione. Poi l’inaugurazione, con musica e bar: tra gli invitati, anche il presidente della Federtennis nazionale Angelo Binaghi.

Anche il pickleball, che nasce negli Stati Uniti negli anni ‘70, si gioca con una racchetta, con un campo ridotto rispetto al tennis e senza le sponde tipiche del padel. A differenza degli altri due sport “cugini”, nel pickleball non sono previste le volee: la palla, diversa dalle altre, deve necessariamente toccare terra prima di essere colpita.

© Riproduzione riservata