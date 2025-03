Nel pomeriggio di ieri, a Jesi, è cominciata la Final Eight di Coppa Italia di futsal. Tra i protagonisti di questa manifestazione ben cinque sardi che, assieme alle loro squadre, si contenderanno il titolo nel corso di una settimana (si conclude domenica) ricca di partite spettacolari.

Gli isolani chiamati in causa sono i militanti in Serie A Riccardo Siddi con l'Ecocity Genzano, Michele Podda con la Meta Catania, Marco Pasculli con la L84 e Lorenzo Etzi con la Feldi Eboli e in Serie A2 Élite Jacopo Ugas con la Bulldog Capurso.

Ieri si sono disputati i primi due quarti di finale che hanno visto impegnati Siddi contro la Sandro Abate e Podda contro la Roma 1927. Entrambi, al termine di due match combattutissimi, hanno conquistato un posto per la prima semifinale che sarà proprio Ecocity Genzano-Meta Catania. Questa sera, alle 19, andrà in scena un quarto di finale targato quattro mori dove si affronteranno Feldi Eboli-L84: solo uno tra Etzi e Pasculli staccherà il pass per la seconda semifinale.

In Serie A2 Élite invece Jacopo Ugas assieme alla sua Bulldog Capurso giocherà domani, ore 18, la semifinale contro l'Olympia Rovereto.

