Era la numero 1 alla partenza e non ha fallito. La britannica Georgia Taylor Brown ha vinto a Cagliari la prova femminile delle World Triathlon Championship Series, il campionato mondiale a tappe che per la prima volta approda in Italia.

Decisivo l’allungo nella frazione finale di corsa, a circa 4 km dalla fine, per staccare la francese Lombardi e l’americana Knibb. L’azzurra Verena Steinhauser, che era nel gruppo di testa in bici, ha perso contatto quando un plotoncino di dieci si è avvantaggiato e ha chiuso sedicesima: “È stata anche più dura di quanto pensassimo ma gareggiare in casa è un’emozione indescrivibile”, ha detto.

La partenza della gara femminile dalla spiaggia del Poetto (L'Unione Sarda - Melis)

Nel pomeriggio al Poetto invaso dagli appassionati si disputa la gara maschile, anche in questo caso con tutti i migliori al mondo in lotta per il titolo mondiale e per il ranking che qualifica per Parigi 2024.

