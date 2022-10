Due giorni di gare a Castiadas per un vero festival del triathlon off-road. Il modo migliore per celebrare il ritorno nell'Isola dello storico marchio Xterra, a dieci anni dall'ultima gara, disputata a Cala Ginepro.

Sabato dalle 10.30 le gare giovanili e, dalle 13, quelle quelle distanza sprint (500 metri di nuoto, 12 km di mountain bike e 4 di corsa) e full (1000-28-7). Domenica alle 9 la partenza del nuovo format, la gara lunga (2 km, 58-18) aperta anche alle gravel e non soltanto alle mountain bike per chiudere l’Xterra Sardegna.

La partenza è dalla spiagga di San Pietro, davanti all'Hotel Garden Beach, quartier generale della manifestazione allestita da Sardegna X Sports con Xterra Europe, Xterra Planet, la convinta partecipazione del Comune di Castiadas e quella indispensabile dell'aassessorato al Turismo della Regione.

Circa duecento (salvo le temutissime e purtroppo immancabili defezioni dell'ultim'ora per la positività al Covid) gli atleti partecipanti nelle gare gare assolute. Il triathlon Xterra è arrivato in Italia nel 2004, quando a Villacidro fu ideata la prima edizione dell'Xterra Italy. Come ha ricordato il francese Nico Lebrun, ex campione del mondo e oggi rappresentante di Xterra Europe.

