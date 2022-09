Arrestato e poi rilasciato su cauzione il ciclista olandese Mathieu van der Poel.

Il 27enne è finito in manette alla vigilia della corsa su strada d'élite ai campionati del mondo in corso in Nuova Zelanda, dopo un alterco notturno con vicini rumorosi in un hotel di Sydney. Lo ha riferito la polizia.

Era tra i favoriti per la maglia iridata e ha iniziato lo slog di 266,9 chilometri intorno alla città costiera di Wollongong, a sud di Sydney, ma si è ritirato dopo soli 30 chilometri.

"È vero, sì - ha confermato all'emittente belga Sporza - C'è stata una piccola controversia con dei vicini rumorosi e qui sono piuttosto severi. Volevo andare a letto presto la scorsa notte, ma c'erano molti ragazzini nel corridoio dell'hotel che continuavano a bussare alla mia porta. Dopo un po' mi sono stancato e ho detto loro, in modo non molto comprensivo, di smetterla".

La polizia del New South Wales ha riferito di un’aggressione a due ragazzine di 13 e 14 anni: "Ha spinto entrambe le adolescenti, una è caduta a terra e l'altra è stata spinta contro un muro provocandosi una lieve abrasione al gomito".

La polizia è stata chiamata dalla direzione dell'hotel e ha "arrestato poco dopo un uomo di 27 anni, portato alla stazione di polizia di Kogarah (a Sydney) e accusato di aggressione comune".

Van der Poel ha ottenuto diverse vittorie al Dwars Door Vlaanderen e al Giro delle Fiandre, un terzo posto alla Milano-Sanremo, quarto all'Amstel Gold Race e nono alla Parigi-Roubaix.

Dovrà comparire in tribunale martedì prossimo.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata