Era il favorito e non ha tradito il pronostico. Il colombiano Diego Arias Cuervo, vicecampione del mondo Marathon, si è aggiudicato la nona edizione del Rally di Sardegna Mountain Bike, gara in quattro giornate che ricalca nelle modalità le omonime corse automobilistiche: ogni giorno una tappa all’interno della quale viene cronometrata una prova speciale per delineare la classifica. Nella manifestazione ogliastrina, portata a termine con soddisfazione dall’organizzatore Giandomenico Nieddu, la differenza la fanno paesaggi di selvaggia bellezza, che si tratti di montagna o zone costiere. Come quelli dell’ultima tappa, disputata con partenza e arrivo alla Torre di Barì dopo 45,7 km, con una speciale di 18,5 km fra Coccorrocci e La Spiaggetta di Gairo. vinta dal colombiano e da Costanza Fasolis, dominatrice della gara femminile.

Le graduatorie

Ordine d’arrivo maschile: 1. Diego Arias (Col) in 59’56”, 2. Silvano Brugiafreddo (Ita) in 1.03’22” a 3’26”, 3. Andreas Miltiadis (Cyp) a 4'49”, 4. Ruben Lopez Cueto (Spa) a 9'42”, 5. Dominik Wychera (Aut) a 11'00”. Classifica: 1. Arias in 5.48'58”, 2. Miltiadis a 08'54”, 3. Brugiafreddo a 20'33”.

Ordine d’arrivo femminile: 1. Costanza Fasolis (Ita) 1.20’25”, 2. Martina Stirano (Ita) a 8'38”, 3. Beatrice Mistretta (Ita) a 20'08”. Classifica: 1. Fasolis in 7.50'54”, 2. Ilaria Balzarotti (Ita) a 51'29”, 3. Stirano a 1.42'40”.

