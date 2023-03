Ancora a segno Gabriele Zappa. Il laterale destro ha chiuso il poker del Cagliari oggi a Reggio Calabria, così come aveva fatto otto giorni fa contro l'Ascoli. Per lui sono i primi gol in maglia rossoblù e spera di non fermarsi proprio ora: «Si dice non ci sia due senza tre, speriamo sia così», ironizza dopo lo 0-4 sulla Reggina. «Ci ho creduto, volevo questo gol e sono contento ma l'importante è portare a casa i tre punti. Sono contento per aver segnato ma soprattutto per la prestazione di squadra: era da tanto che non vincevamo fuori casa». Il difensore prodotto del vivaio dell'Inter elogia Ranieri per il lavoro svolto: «Sicuramente ci ha dato moltissima serenità e anche una grossa solidità difensiva. Abbiamo preso pochi gol da quando è arrivato, siamo stati bravi a cogliere quello che ha provato a insegnarci durante gli allenamenti. Dobbiamo continuare così».

Momento chiave. Gli ultimi due successi hanno rilanciato il Cagliari, che resta a pari punti col Pisa staccando proprio la Reggina. Per Zappa la strada è quella giusta: «È un momento positivo, con due vittorie consecutive e anche una buona differenza di gol. A inizio campionato siamo stati anche sfortunati, vedi quando abbiamo subito il pari all'ultimo a Bolzano». E dopo la sosta c'è proprio il Südtirol: «Dobbiamo continuare così, arriva a casa nostra una squadra forte e non sarà una partita facile ma vogliamo vincere. Saranno tutte partite importanti, come lo era questa. Noi non facciamo programmi, cerchiamo di vedere la prossima e andare in campo per prenderci i tre punti».

