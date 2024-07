Almeno un altro anno in rossoblù per Nicolas Viola. Il Cagliari ha annunciato il prolungamento del contratto del centrocampista sino al 30 giugno 2025, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione.

Arrivato nell’Isola nell’estate 2022, il numero 10 classe 1989 ha dato il suo contributo per la conquista della Serie A, facendosi trovare sempre pronto nella prima stagione in rossoblù nella serie cadetta.

Lo scorso anno, pur non partendo sempre titolare, ha trovato più spazio ed è stato protagonista indiscusso della stagione. In Serie A è stato il capocannoniere dei rossoblù mettendo a segno cinque reti. In totale tra campionato e coppa ha collezionato 28 presenze con 6 gol e 3 assist. Fondamentale la rete da 3 punti all’Atalanta, come il gol del pari a San Siro contro l’Inter.

La classe del numero 10 resterà per almeno un’altra stagione al servizio del Cagliari.

