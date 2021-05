Mattinata di allenamento per il Cagliari in vista del match di domenica in casa del Napoli (ore 15).

Ad Asseminello presente anche il presidente Tommaso Giulini che ha seguito il lavoro della squadra di mister Semplici, impegnata, dopo gli esercizi di attivazione a secco, in una seduta tattica.

Per i rossoblù esercitazioni specifiche in chiave Napoli, a seguire partita a campo ridotto. Ultima parte della sessione dedicata alle conclusioni a rete. Lavoro personalizzato per Riccardo Sottil.

Ieri per la squadra la buona notizia del tampone negativo del portiere Alessio Cragno, risultato positivo al Covid dopo gli impegni con la Nazionale.

(Unioneonline/F)

