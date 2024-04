Claudio Ranieri a caccia del sostituto dello squalificato Luvumbo per la gara del Cagliari contro il Genoa, lunedì notte a Marassi.

La soluzione naturale è quella di Oristanio, frenato nelle scorse settimane dalla tonsillite: ora l'under 21 sta bene e potrebbe essere schierato accanto a Shomurodov in attacco per sfruttare la sua velocità nelle ripartenze.

Il tecnico da questa settimana può contare di nuovo anche su Petagna, almeno per la panchina. Ha ripreso a correre anche Pavoletti ma per il bomber di Livorno la convocazione è rinviata almeno alla prossima settimana. Ranieri potrebbe però alla fine decidere di schierare davanti una coppia di ex genoani con Lapadula accanto a Shomurodov.

Per il momento dagli allenamenti ad Assemini nessun indizio sulla formazione di lunedì: molto spazio a possesso palla, tattica e partitelle per provare e riprovare l'assetto anti Genoa.

Dubbi anche nelle altre zone del campo con Ranieri tentato dalla conferma di Hatzidiakos e quindi dello schieramento a tre davanti a Scuffet con Nandez e Augello (per l'ex Samp aria di derby) sulle fasce. Abbondanza anche in mediana: l'allenatore rossoblù può scegliere tra Makoumbou, Deiola, Sulemana e Prati.

