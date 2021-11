Cagliari al lavoro in vista dell’anticipo della sfida di sabato sera contro l’Atalanta alla Unipol Domus.

I rossoblù, che nell’ultimo match contro il Bologna hanno rimediato la terza sconfitta consecutiva, sono in ritiro ad Asseminello, con mister Mazzarri ancora alle prese con problemi di formazione.

Contro la Dea non ci saranno infatti Caceres – squalificato per un turno per il “colpo proibito” a Dominguez costatogli il rosso nella partita in Emilia – e nemmeno Keita, reduce da un intervento all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari per un ascesso dovuto a una tonsillite.

Ancora incerti i tempi di recupero dell’attaccante, che in queste ore ha fatto sapere tramite i sociale che il peggio, comunque, “è passato".

Ancora in forse, inoltre, i recuperi di Ceppitelli, Dalbert e Walukiewicz.

In casa Atalanta, Gasperini potrebbe dare invece riposo agli uomini più impiegati in queste ultime uscite e soprattutto a quelli scesi in campo anche martedì in Champions League.

Malinovskyi dovrebbe partire dunque titolare al posto di Ilicic oppure di Pasalic, mentre sulla fascia Pezzella potrebbe dare fiato a Zappacosta. Altri ballottaggi tra Zapata e Muriel in attacco e tra Djimsiti e Lovato in difesa.

