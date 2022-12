Riprendersi subito qualche punto sul campo della Carrarese, prima che la situazione di classifica diventi preoccupante. La Torres sta lavorando questa settimana per l'anticipo di sabato con un chiodo fisso: fare risultato. Dopo aver perso le due partite casalinghe contro Reggiana e Fiorenzuola e aver sprecato la possibilità di vincere ad Ancona, i rossoblù hanno visto avvicinarsi il gruppone delle concorrenti dirette alla salvezza. Il vantaggio è di soli 3 punti su quattro avversarie, mentre la Fermana ha agganciato la squadra di Greco grazie al colpaccio di Siena per 3-2.

Rispetto agli assenti della partita di martedì c'è il rientro dell'attaccante Diakite che ha scontato la squalifica, mentre non sembra recuperabile il terzino Lombardo. In compenso il secondo tempo ha mostrato lampi interessanti da parte delle punte Sorgente e Suciu e la discreta condizione del rientrante Liviero, probabilmente il miglior esterno della Torres.

Sembra quindi scontato l'utilizzo del modulo 4-4-2 come già col Fiorenzuola. Occorrerà però più cinismo in zona gol e più attenzione nella fase difensiva, che continua a commettere una-due leggerezze a partita, risultate finora sempre o quasi penalizzanti per il risultato.

