L’Inter da oggi è ufficialmente di proprietà Oaktree. Sono scaduti i termini per la restituzione del prestito che il fondo americano aveva fatto a Steven Zhang, che non ha restituito i soldi.

«Dal 22 maggio 2024, fondi gestiti da Oaktree Capital Management, LP sono proprietari di FC Internazionale Milano. Ciò fa seguito al mancato rimborso del prestito triennale concesso da Oaktree alle holding dell'Inter, scaduto il 21 maggio 2024 con un saldo complessivo di circa 395 milioni di euro», si legge nel comunicato di Oaktree.

«Nel maggio 2021 - si legge nella nota della società – con l'Inter che si avviava a registrare perdite finanziarie record per l'esercizio finanziario 2020/2021, Oaktree ha fornito alle holding dell'Inter le risorse necessarie per stabilizzare la situazione finanziaria del Club e continuare così ad operare, garantendo anche il pagamento di giocatori e dipendenti. Nei tre anni trascorsi dall'intervento di emergenza di Oaktree, l'Inter ha vinto la sua ottava e nona Coppa Italia, si è assicurata la sesta, settima e ottava Supercoppa, e ha guadagnato il 20° scudetto e la storica seconda stella, oltre ad aver raggiunto la finale di UEFA Champions League per la prima volta dal 2010».

Il fondo americano cerca poi di rassicurare i tifosi: «Oaktree è dedicato a conseguire il miglior risultato per la prosperità a lungo termine dell'Inter, con un focus iniziale sulla stabilità operativa e finanziaria del Club e i suoi stakeholder».

Una situazione simile a quella vissuta dal Milan recentemente. E ai rossoneri non andò male: il fondo americano Elliott subentrò al proprietario cinese Li che non aveva restituito il prestito, da allora il Milan è rinato vincendo uno scudetto, raggiungendo una semifinale di Champions e due secondi posti in campionato.

