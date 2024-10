L’Udinese non recupera il capitano Florian Thauvin per la partita di domani (ore 18.30) contro il Cagliari, che aprirà la nona giornata di Serie A. Lo ha annunciato in conferenza stampa l’allenatore dei friulani, Kosta Runjaic: «Non sarà con noi domani, è importante che sia al 100% della forma soprattutto perché è un giocatore che va parecchio a contrasto. Non so se rientrerà la prossima o quella dopo ancora. Finché ha dolore non si può allenare, dobbiamo aspettare un po' di tempo. Serve pazienza».

In attacco la certezza è Lorenzo Lucca, mentre c’è qualche dubbio su chi lo affiancherà. «Il tandem pesante è una possibilità», l’apertura di Runjaic. «Davis ha dovuto lottare a lungo con gli acciacchi fisici, ha lavorato molto per trovare una condizione ottimale. Adesso può giocare spezzoni più grossi, vedremo se riuscirà a giocare per 90 minuti, ma può partire dal 1’». Sulla partita: «Domani giocheremo contro una squadra che ha grande energia. Mi piace come gioca, lottano fino alla fine, non si arrendono mai anche se si trovano in una situazione di svantaggio. Ho visto tutte le loro partite, mi hanno impressionato parecchio. Conosciamo i loro punti di forza, ma anche i loro punti deboli, possiamo metterli in difficoltà. In casa vogliamo fare un buona prestazione, mettere in campo l'energia necessaria per avere la meglio. Vogliamo sfruttare anche il sostegno dei nostri tifosi».

Inevitabile un passaggio su quello che i friulani ritengono un torto nella sconfitta di San Siro con il Milan, fra possibile rigore negato e gol del pareggio annullato al 95’. «Abbiamo subito delle decisioni davvero discutibili, ma voglio lavorare soltanto su ciò in cui posso dare personalmente un contributo», il giudizio di Runjaic. «Io stesso commetto degli errori. So bene che il ruolo dell'arbitro è molto difficile, in poco tempo deve prendere una decisione. Ci siamo arrabbiati per quello che è accaduto al Meazza ma le buone squadre traggono del positivo da questo tipo di sconfitte, per migliorare. Dobbiamo sfruttare questa rabbia per fare una buona prestazione domani contro il Cagliari. È assolutamente necessario se vogliamo vincere, servirà una certa rabbia, servirà energia mantenendo l'equilibrio, siamo contenti di poter giocare di nuovo in casa, contro una squadra forte e poi ci saranno diverse partite ravvicinate che avranno ognuna la propria storia».

© Riproduzione riservata