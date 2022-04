"Il Cagliari è una squadra che ha ritrovato energia e vitalità fisica abbinate ad un buon equilibrio. Non so se sarà una partita bloccata ma sono certo che verranno agguerriti e troveranno un'Udinese altrettanto agguerrita: avranno pane per i loro denti".

Parola di Gabriele Cioffi alla vigilia del match tra Udinese e Cagliari, in programma domenica alla Dacia Arena.

"Sono molto soddisfatto di queste due settimane di sosta per le Nazionali - ha aggiunto il tecnico dei friulani -. La squadra ha lavorato molto bene sia sotto l'aspetto tecnico-tattico sia sotto quello fisico".

Quanto alle assenze, serve un sostituto dello squalificato Pablo Marì: "Quello che ci diciamo tutti giorni è che noi non abbiamo undici titolari. Siamo un gruppo pieno di risorse e, se manca un elemento, gioca un altro ed io non batto ciglio. I titolari che sostituiscono i titolari faranno bene e avranno motivazioni. Questo è il caso di Bram Nuytinck che farà bene e, come sempre detto, è un giocatore importantissimo dentro e fuori dal campo".

Gli avversari arrivano in Friuli con qualche problema di Covid: "Non cerco alibi per la mia squadra e non li trovo per gli altri - osserva Cioffi -. Non siamo i più indicati a parlare di casi Covid, abbiamo già dato noi abbondantemente sotto questo aspetto. Per quanto riguarda la partita di andata, è il passato e va dimenticata alla svelta. Ci aspettiamo una squadra vogliosa di far bene e di raccogliere punti". Col Cagliari è il primo match di un aprile che si annuncia da tour de force: sei gare con anche i recuperi e tanti scontri diretti, ma Cioffi pensa una gara per volta.

"Ci aspettiamo una prestazione importante domani. Dopodomani e ancora avanti sono troppo lontani. Noi vogliamo essere concentrati al 150%, perché il 110% non basta, sul qui ed ora".

