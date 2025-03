Se la squadra sassarese avesse fatto gli stessi punti della stagione scorsa dopo 31 giornate sarebbe prima. L'anno scorso infatti la Torres aveva ottenuto 68 punti, gli stessi della capolista Virtus Entella. Ora invece ne ha 57 (sono 11 in meno) che valgono il terzo posto insieme al Pescara sul quale però vanta scontri diretti favorevoli: pareggio in trasferta (2-2) e vittoria in casa (1-0).

Nelle ultime tre giornate sono arrivate due sconfitte sui campi umbri (Ternana e Perugia) e un pareggio interno contro il Legnago Salus. Domenica sarà ancora trasferta, sul campo della Pianese che ha appena perso tra le mura amiche contro la Spal.

I rossoblù di Greco ritroveranno l'esterno Guiebre che ha scontato la squalifica e dovrebbero recuperare almeno Antonelli per la difesa. Da capire se sarà disponibile l'attaccante Diakite, fermato da un attacco nfluenzale.

