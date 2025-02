Normalmente chi ha lo scontro diretto in casa parte avvantaggiato, ma la capolista Virtus Entella e la vice capolista Ternana fanno un'eccezione per la Torres, la squadra che in trasferta ha fatto più punti di tutti. Ben 30 punti in 13 gare: nove vittorie, tre pareggi e una sconfitta.

L'ultima giornata ha confermato questo, con la squadra sassarese che è stata l'unica a fare il colpaccio esterno, vincendo ad Arezzo e arrivando a quota 53, mentre la Virtus Entella (58 punti) ha pareggiato sul campo del fanalino di coda Legnago Salus e la Ternana ha perso a Campobasso, restando a 54 punti.

Ora ai rossoblù di Greco per accorciare il distacco dalla vetta (-5) non resta che adeguare il rendimento casalingo a quello in trasferta, anche perché per puntare alla promozione diretta in serie B bisognerà arrivare a quota 80, punto più punto meno.

