È una Torres incompleta ma ugualmente fiduciosa quella che domani scenderà sul campo del Pontedera (inizio alle 20.45) per l'anticipo della 28esima giornata.

La squadra sassarese è senza tre giocatori squalificati: il difensore Idda, l'esterno destro Zecca e l'attaccante Diakite. Sono fermi per infortunio il difensore Fabriani e il centrocampista Kujabi. In dubbio il centrocampista Cester e l'attaccante Fischnaller.

Il tecnico Greco beneficerà solo del rientro dalla squalifica del portiere Zaccagno e del recupero del difensore Antonelli. Confermato in difesa Siniega, a centrocampo spazio per Liviero e uno tra Nunziatini e Masala. In attacco dovrebbe giocare dal primo minuto Ruocco.

All'andata è finita 0-0. Nelle ultime sei partite solo 4 punti per il Pontedera che ha incassato ben quattro sconfitte e 18 reti.

© Riproduzione riservata