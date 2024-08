«Da avversario mi hanno impressionato lo spirito di squadra e l'ambiente caldo, poi in Sardegna siamo stati sempre bene in vacanza, anche come stile di vita»: scelta di testa e di cuore quella fatta dal difensore Mario Mercadante, pugliese di Altamura, classe 1995 che l'anno scorso ha militato nel Gubbio.

Giocatore esperto con oltre 200 gare in serie C dove ha indossato pure le maglie di Cesena, Monopoli e Savoia, Mercadante è rinforzo adeguato anche dal punto di vista tattico: «Ultimamente ho giocato da braccetto sinistro della difesa a tre, il ruolo dove mi esprimo meglio, quindi sono tranquillo per il mio inserimento, anche perché ci sono tanti giocatori esperti e ho già giocato con Zecca, Zambataro e Guiebre».

Mercadante, come il centrocampista Casini, è a disposizione del tecnico Greco per la trasferta di Pescara. «Sul campionato sono fiducioso, anche perché quando una squadra che ha fatto bene ha conservato lo zoccolo duro e fatto pochi innesti di qualità, come la Torres, ha sempre prodotto stagioni importanti».

Intanto la Torres ha ceduto in prestito al Sestri Levante (stesso girone) il centrocampista Francesco Nunziatini, 21 anni.

