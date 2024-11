La crisi c’è. La certifica il Milan che espugna il “Vanni Sanna” con gol di Sia ed elimina la Torres dagli ottavi di Coppa Italia.

I rossoblù avrebbero anche meritato il pareggio ma è un periodo proprio negativo per l’attacco che non segna da tre gare.

Subito Nanni spizza la palla per Goglino che scatta, ma il portiere è in anticipo. Gran bell’azione del Milan al 12’ in velocità, con Bartesaghi che da sinistra mette in mezzo per l’accorrente Stalmach, ma il colpo di testa non inquadra la porta.

La squadra sassarese costruisce qualche occasione, soprattutto con Guiebre a sinistra che va anche al tiro al 26’ ma il diagonale è leggermente largo, L’occasione migliore l’ha Zambataro su ripartenza, ma l’esterno destro una volta in area conclude debolmente. Si chiude con un altro diagonale di Guiebre di poco a lato.

Nella ripresa subito Guiebre al tiro improvviso: respinge Nava. Contropiede Milan ma Coubis sbaglia il cross. Al 54’ Sia dalla trequarti fa due passi verso il centro e fulmina Petriccione. Il tecnico Greco inserisce Diakite e Mastinu e poco dopo Fischnaller per infortunio a un polso di Goglino.

All’80’ espulsione di Diakite su segnalazione assistente per fallo in attacco su Coubis, Dueminuti dopo l’arbitro ignora una spinta in area ai danni del lanciato Fischnaller. La Torres assedia l’area, Guiebre ci prova ma Nava respinge.

