L'Ascoli per la salvezza aritmetica, la Torres per mettere al sicuro il terzo posto. Domani pomeriggio alle 15 lo stadio Del Duca (in via Costantino Rozzi, indimenticato presidente) ospita il terzultimo turno della stagione regolare di serie C. Gara insidiosa, perché i bianconeri, appena retrocessi dalla serie B, hanno un buonissimo organico anche se le ambizioni estive si sono scontrate con la realtà di un girone complesso per la presenza di tante buone squadre.

Del resto all'andata l'Ascoli fece il colpaccio al "Vanni Sanna" vincendo 2-1 con doppietta di Silipo nel primo tempo, mentre dimezzò il distacco Guiebre nella ripresa, a conferma di una certa fragilità difensiva dell'Ascoli dopo l'intervallo, con ben 29 reti incassate.

La Torres dal canto suo non vince in trasferta da due mesi: 1-0 a Gubbio, poi le sconfitte sui campi di Ternana, Perugia e Pianese, e quindi il pareggio di Chiavari contro la Virtus Entella. Il tecnico Greco ha nuovamente a disposizione i difensori Idda e Mercadante e il centrocampista Giorico che hanno scontato la squalifica.

