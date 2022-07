Prima uscita stagionale davanti al proprio pubblico per l’Olbia, salutata da 1120 spettatori e una curva nuovissima di ragazzi.

La sorpresa della serata del “Nespoli”, che ha visto i bianchi di Roberto Occhiuzzi affrontare il Cagliari di Fabio Liverani nel 6° Trofeo Sardegna, vinto dai rossoblù 3-0, è il gruppo di giovanissimi sostenitori che ha cantato per tutta la partita sfoderando gli storici cori degli ultras. “È stato emozionante: durante il campionato dovremo meritarcelo questo pubblico”, ha detto a fine gara Occhiuzzi, che ha annunciato la volontà di organizzare a breve un’altra amichevole al “Nespoli”

Intanto, giovedì ad Assemini è in programma quella col Cagliari Primavera degli ex Filippi e Pisano. E chissà che per allora i bianchi, arrivati al test con Pavoletti e soci con appena 5 giorni di preparazione, non risultino più brillanti. “Nonostante i grossi carichi di lavoro – ha spiegato Occhiuzzi – ci tenevamo a onorare l'impegno: non potevamo essere brillanti perché l'obiettivo è arrivare pronti all'appuntamento del 28 agosto”. Quando andrà in scena la prima giornata del campionato di Serie C.

“I segnali del test col Cagliari sono stati comunque positivi”, ha poi aggiunto l’allenatore dell’Olbia. “Spirito di sacrificio e fase di non possesso sono andati bene, ma non è mancato nemmeno il coraggio nel voler giocare la palla”.

