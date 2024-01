Il Cagliari si illude per un tempo e poi viene travolto nella ripresa col punteggio di 3-1 dal Frosinone, che ritrova la vittoria dopo cinque sconfitte di fila e si “vendica” del ribaltone dell'andata.

Ranieri conferma dieci undicesimi della formazione vista col Bologna, con Azzi al posto di Augello e difesa a tre composta da Wieteska, Dossena e Zappa. Il Frosinone parte forte e, dopo 6', un colpo di testa di Okoli attraversa tutto lo specchio della porta senza deviazioni decisive. Al 17' ci prova in diagonale Cheddira, Scuffet si salva in angolo. Al 24' ancora Cheddira e ancora Scuffet in angolo.

Ma quando il Cagliari mette il naso dalle parti di Turati, colpisce. Al 26' cross di Azzi, la sponda di Petagna e Sulemana, col destro, la piazza all'angolo. Subita la rete, la squadra di casa va in difficoltà, con una serie di lanci lunghi sempre ben controllati dalla difesa rossoblù. Al 42', però, Cheddira scappa sul filo del fuorigioco e Scuffet è ancora bravissimo a salvare di piede in uscita. E al 46', dopo un'azione tambureggiante e due interventi del solito Scuffet, Barrenechea trova lo spiraglio per il pareggio. Ma il Var richiama l'arbitro Dionisi per un fallo di Brescianini su Dossena e la rete viene annullata. E dopo un recupero extralarge, il primo tempo si chiude col Cagliari avanti 1-0.

Nella ripresa, si comincia con Augello per l'ammonito Azzi, ma si gioca solo nell'area rossoblù. Gelli (4') su punizione non trova il tocco giusto e poi (8') vede la conclusione a botta sicura salvata dal solito Scuffet. Ma il portiere del Cagliari non può fare nulla al 19' sul colpo di testa di Mazzitelli, lasciato solo al centro dell'area. Pareggio che è la logica conseguenza della pressione del Frosinone.

Che alla mezz'ora la ribalta: mancino di Soulé sulla punizione dal limite e 2-1. Ranieri, che già aveva inserito Pavoletti per Petagna, butta dentro anche Lapadula. Assalto finale del Cagliari, miracoli di Turati sui colpi di testa ravvicinati di Dossena al 44' e Pavoletti al 49’.

Ma al 6' di recupero, il contropiede fatale, con Kaio Jorge che chiude i conti con la rete del 3-1.

