David Suazo resta sulla panchina del Carbonia per il prossimo campionato di Serie D che nasce ancora una volta con le incertezze sulla disponibilità o meno dello stadio minerario. I problemi sono noti. Se il Carbonia si vedrà respingere la richiesta di poter utilizzare lo stadio, potrebbe giocare le gare interne a Siliqua. Intanto è stato risolto il problema del tecnico con la società che ha deciso di dare ancora fiducia a Suazo con un passato da calciatore con Cagliari, Inter e Benfica e di allenatore in B col Brescia.

È Nunzio Falco il nuovo allenatore dell’Arbus (Eccellenza). Ad annunciarlo è la società granata. Subentra a Nicola Agus. Il vice di Falco è Luca Cinus, confermato anche alla guida della squadra Juniores. “Sono contento per questa nuova avventura – esordisce Falco – La società mi ha fatto un’ottima impressione. L’obiettivo è quello di mantenere la categoria. Col direttore sportivo Marco Maniglio ci siamo subito messi al lavoro per allestire una rosa che rispecchi la città di Arbus”. Il campionato? “C’è gran voglia da ripartire – continua Falco – in particolare per le squadre che non hanno partecipato al mini torneo. Tutte le compagini cercheranno di farsi trovare pronte per raggiungere i propri obiettivi”.

Nella scorsa stagione, Falco ha allenato il Villasimius nelle uniche quattro giornate disputate del campionato di Promozione, poi fermato per l’emergenza sanitaria. La squadra ha conquistato dodici punti.

Classe 1973, nato a Castelfranco Emilia, oramai sardo di adozione, l’ex bomber è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Milan. In Serie A, con la maglia della Reggiana, ha collezionato 11 presenze. Era la stagione 1994/1995. Con la stessa società ha giocato anche in B realizzando una rete. Poi tanti campionati in C1 (circa 300 presenze) e C2. È arrivato in Sardegna nel 2003 grazie alla chiamata dell’Olbia. Successivamente ha giocato con Alghero, Samassi e Pula con cui aveva ottenuto il triplete (vittorie di campionato, Coppa Italia e Supercoppa) e realizzato 40 reti.

Quindi la carriera da allenatore con ottimi risultati. È stato sulle panchine di Samassi (vittoria del campionato di Promozione), Sanluri, Orrolese con cui ha sfiorato una storica Coppa Italia, e Villasimius. Col Samassi ha vinto il campionato di Promozione nella stagione 2012 (detiene ancora il record di punti – 79 - nella categoria).

