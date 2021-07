Lascia la dirigenza del Porto Torres calcio Roberto Frau, nominato direttore sportivo nel febbraio scorso. “Rassegno le dimissioni – ha dichiarato- in quanto non sussistono più le condizioni per poter proseguire serenamente il mio rapporto di collaborazione con la società».

Arrivano invece i primi nuovi innesti nello Stintino calcio targato Paolo Congiu, ex calciatore-allenatore del Porto Torres che ha già tracciato la rotta portando con sé alcuni giocatori, compagni di viaggio nel campionato di Promozione girone B. Dopo aver risolto il buco in panchina con il mister ex centrocampista cresciuto nelle giovanili della Torres, nel club dello Stintino un nuovo ingresso porta la firma di Fabrizio Serra, l’usato sicuro, il bomber classe ’83 che arriva anche lui dal club turritano e come il suo mister vestirà la maglia bianco celeste dopo essere cresciuto nel sodalizio rossoblù ed aver militato in diverse squadre dalla Torres all’Alghero calcio. In passato è stato attaccante anche del Tempio, del Castelsardo e del Valledoria. Il club dello Stintino spera che Serra abbia quella incidenza giusta in grado avviare la stagione con il piede giusto.

