A “vederlo” per un ruolo dirigenziale di peso è John Elkann.

Marco Storari, ex portiere del Cagliari (nel 2008 ha contribuito alla conquista di una storica salvezza con Ballardini e, nel 2016, a riportare la squadra in Serie A con Rastelli) e secondo di Gigi Buffon alla Juventus, potrebbe prendere il posto di Pavel Nedved nel nuovo organigramma dirigenziale della Juve.

Dopo le dimissioni del cda, a cominciare da quelle del presidente Andrea Agnelli, che aveva premuto affinché Storari entrasse con un ruolo nello staff della Next Generation del club bianconero, ora per l’ex rossoblù si prospetta un posto in prima fila nel board della società bianconera.

Non si sa quale ruolo Storari, che in primavera ha ottenuto l’abilitazione per il ruolo di direttore sportivo, la Juve ha in mente di affidare all’ex portiere. Ma che sia entrato nell’orbita della futura dirigenza è più di un’indiscrezione.

