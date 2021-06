Niente Europei per Stefano Sensi. Il centrocampista dell’Inter non è infatti riuscito a recuperare dall'infortunio muscolare (un'elongazione all'adduttore lungo della coscia destra) rimediato a fine maggio nella sfida con l'Udinese. Dunque, dopo l’ennesimo fastidio evidenziato in allenamento, il ct azzurro Roberto Mancini e lo staff medico hanno deciso di non rischiarlo.

Al suo posto subentrerà Matteo Pessina dell’Atalanta, rimasto come riserva dopo l'iniziale esclusione dalla lista dei 26 consegnata all'Uefa da Mancini due giorni fa.

Stasera la Nazionale è impegnata a Bologna, nel test amichevole contro la Repubblica ceca, ultimo match di prova prima dell’inizio dell’Europeo.

