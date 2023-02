Con le solite assenze, ma comunque ben determinata a fare punti in un derby che come sottolinea il tecnico Stefano Sottili «è doppiamente importante, sia per il prestigio sia per la classifica». Domani la Torres affronta una sfida con l'intento di cambiare l'esito dei due precedenti:, sconfitta per 2-1 in Coppa Italia e pareggio 1-1 nell'andata del campionato.

Il tecnico rossoblù spiega: “Dal punto di vista emotivo non c'è bisogno di caricare la gara, perché se metti pressione già da prima arrivi bollito, ma vedo che la squadra si è allenata con serenità”.

Sottili dovrà fare a meno degli infortunati Ruocco, Lombardo, Heinz, Scotto e Teyou, più lo squalificato Liviero. Unica nota positiva, il rientro di Lisai: «Ha fatto finalmente una settimana di lavoro con la squadra. Dopo la rifinitura deciderò se partire con lui o con Saporiti».

L'impressione è nell'undici iniziale ci sarà Saporiti, come domenica contro l'Alessandria, in modo che Sottili abbia due carte importanti da giocare nella ripresa: Lisai e la rapidissima punta Omoregbe.

© Riproduzione riservata