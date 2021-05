Gran bel pareggio del Muravera sul campo della Nocerina una delle grandi della Serie D. La squadra di Francesco Loi ha colto un prezioso pareggio utile in chiave playoff.

Il Muravera mantiene intatte le sue possibilità di raggiungere il traguardo anche se il suo finale di campionato appare difficilissimo. La squadra sarda ha subito al 13' un'autogol (Moi), riuscendo a pareggiare col suo uomo-leader Enrico Geroni a otto minuti dalla fine. Il Muravera avrebbe meritato più del pareggio per il gioco espresso in campo.

"Sono soddisfatto-dice l'allenatore Loi: la vittoria sarebbe stata ottimale per la classifica: di certo vedere la squadra giocare così fine a fine stagione, fa piacere. Siamo pronti a giocarci ogni chances anche se ci attendono impegnti difficilissimi. Il pareggio di Nocera serve anche a fare autostima. Ho dei ragazzi stupendi, protagonisti di una grandissima stagione”.

LANUSEI – Pareggio anche del Lanusei contro un'altra grande della Serie D, il Savoia. 1-1 il risultato finale con gli ogliastrini salvi da tempo e con i campani i impegnati per un posto nei playoff. Il Savoia è passato in vantaggio al 26' con Kyeremateng. Immediata la reazione del lanusei che non ha mai ceduto riuscendo a pareggiare nel secondo tempo con una rete di Virdis. Un bel pareggio per i locali protagonisti di una stagione positiva con l'allenatore Alfonso Greco che ha fatto benissimo con alle spalle una società ed uno staff tecnico di prim'ordine.

LE ALTRE – Pari anche per il Carbonia in casa, mentre perde l'Arzachena e vince il Latte Dolce.

l minerari di David Suazo acciuffa il pari (2-2) contro l'Agragolese: i gol dei sardi portano la firmai di Cappai (rigore) e di Sussu nel finale. Il Latte Dolce vince per 5-3 a Nola e vola verso il centro della classifica: i sardi sono andati in gol con una doppietta di Scotto, Biannchi, Pertica e Grassi (rigore).

L'Arzachena è stata battuta (4-2) sul campo del Fomia. Per i sardi di Raffaele Cerbone, gol di Camilli e Bonacquisti.

