C'è già una formazione da mandare in campo. Sono 12 i giocatori confermati nel Sassari Calcio Latte Dolce, nepromosso in serie D, con l'esterno Gianmarco Marcangeli e il giovane Antonio Luigi Salaris, centrocampista classe 2004.

Per Marcangeli, nativo di Ghilarza, sarà addirittura il settimo campionato con i biancocelesti. In Serie D ha all’attivo 143 presenze, condite da 10 gol. «Questa è una società che stimo e apprezzo per la serietà del lavoro, portato avanti da uno staff di prim’ordine, sotto la guida esperta di mister Giorico, insieme a compagni di squadra che conosco e con i quali si è consolidato un rapporto di amicizia oltre che di stima e reciproco apprezzamento».

Per l'ittirese Salaris è invece la terza stagione col Latte Dolce, dopo gli anni nelle giovanili: «Lavorando giorno dopo giorno sono sicuro che faremo bene anche in un campionato tosto come la Serie D».

