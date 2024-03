A 7 giornate dal termine della stagione regolare di Serie C la Lega Pro ufficializza le date della fase finale del campionato, che potrebbe riguardare la Torres, seconda forza del Girone B, per i playoff e l’Olbia, penultima, per i playout.

Si parte con i playoff del girone, nei quali le squadre di sfideranno in gara unica: primo turno sabato 4 maggio e secondo martedì 7 maggio. A seguire la fase nazionale, in due turni con andata e ritorno: si gioca l’11 e il 14 maggio e il 18 e il 21. Dunque la final four, con semifinali (andata e ritorno) il 25 e il 28 maggio; a seguire la finalissima, con andata il 2 giugno e ritorno il 9.

Molto più breve il calendario degli spareggi salvezza, al via due settimane dopo la 38ª e ultima giornata della stagione regolare, in programma il 28 aprile: l’andata dei playout si giocherà domenica 12 maggio, con ritorno il 19 dello stesso mese.

