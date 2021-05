Dopo le conferme di Daniele Ragatzu e Max Canzi, primi colpi di mercato e prime novità in vista della stagione 2021/22, avversarie diverse si profilano all’orizzonte per l’Olbia.

Oggi il Consiglio direttivo di Lega Pro si è espresso sul criterio da seguire per la composizione dei gironi del prossimo campionato di Serie C, e ha vinto quello geografico orizzontale. Ciò significa che le 60 squadre del torneo saranno suddivise nei gironi Nord, Centro e Sud Italia, e ci sono buone probabilità che i galluresi vengano inseriti in quello di mezzo.

Addio lombarde e piemontesi, affrontate fino all’ultima stagione, e benvenute laziali e umbre, ma anche ben ritrovate toscane ed emiliane, già incontrate negli ultimi anni nel girone del Nord-Ovest. Per passare dall’ipotesi, o dai rumors, all’ufficialità del trasloco di girone dell’Olbia bisognerà aspettare la fine della post season, che decreterà quali club parteciperanno al prossimo torneo di Serie C.

