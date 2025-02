Un gennaio di altissimo livello per il centrocampista-trequartista Giuseppe Mastinu. E i fan della Lega Pro C Now lo hanno votato come migliore giocatore del girone B.

Mastinu ha non solo segnato due reti, contro Milan Futuro e Campobasso, ma è stato determinante con le sue giocate per l'exploit della Torres nel girone di ritorno. Tanto che dopo il giro di boa con lui in campo la squadra sassarese ha infilato 4 vittorie.

Mastinu si è dovuto fermare per un problema a un piede dopo la gara col Pineto, nella quale è stato costretto a uscire anzitempo. Il giocatore sassarese dovrebbe riprendere ad allenarsi la settimana prossima.

