Mahmood non tradisce le sue radici sarde e “tifa” Olbia Calcio. Nell’ambito dell’iniziativa lanciata in occasione della 74a edizione del Festival di Sanremo dalla Lega Pro, che ha coinvolto i propri club con una versione di Sanremo dedicata alla Serie C Now, il cantante, in gara all’Ariston con “Tuta Gold”, abbraccia i colori del sodalizio gallurese.

Una quarantina le società che si sono candidate al contest, indicando artisti che hanno in qualche modo incrociato il proprio percorso professionale sanremese e una canzone. Una preferenza legata a motivazioni geografiche, di vita personale, accostamenti tra il testo e la squadra e così via svelata, poi, via social, tramite commenti ai post e interagendo nelle Instagram stories, com’è accaduto tra Olbia Calcio e Mahmood.



La competizione vivrà una prima fase dove i club verranno distribuiti in 4 gruppi da 10 partecipanti ciascuno: saranno le votazioni dei follower a decretare le 4 migliori classificate di ogni raggruppamento, che si sfideranno in gare a eliminazione diretta fino alla finalissima di sabato, quando sarà decretato il primo vincitore del Sanremo Serie C.

© Riproduzione riservata