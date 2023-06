Facile che il primo impegno ufficiale dell’Olbia sia il derby con la Torres al debutto in Coppa Italia, il 20 agosto: così è sempre (o quasi) stato nelle stagioni in cui le due formazioni sarde hanno giocato nella stessa categoria, e così fu pure l’anno scorso.

Per arrivarci al meglio la società ha programmato una serie di test: su tutti il Trofeo Sardegna col Cagliari, il 21 luglio davanti al pubblico “amico” del “Nespoli”, e le amichevoli con Cagliari Primavera (30 luglio) e Calangianus (4 agosto), entrambe a Buddusò, dove i bianchi prepareranno l’ottava stagione consecutiva in Serie C dal 14 luglio al 5 agosto. Il 7 il ritorno a Olbia per continuare la preparazione, in vista della Coppa Italia e della prima giornata di campionato, in programma il 27 agosto.

Il raduno per la squadra del neo allenatore Leandro Greco è fissato, dunque, per il pomeriggio del 14 luglio al campo sportivo “Borucca”, dove inizieranno i test fisici di resistenza e forza; a partire da lunedì 17 inizieranno invece le sedute di allenamento, che si articoleranno in due sessioni giornaliere.

Buddusò ospiterà il ritiro estivo dei galluresi per il quinto anno di fila: il conto alla rovescia è già partito.

© Riproduzione riservata