Neppure il tempo di rifiatare dopo il recupero col Pineto, giocato e vinto giovedì, che per l’Olbia è di nuovo tempo di campionato: domani al “Nespoli”, per la 12ª giornata di Serie C, arriva la Lucchese.

Una formazione in crisi di risultati “ma non nel gioco”, sottolinea il tecnico dei bianchi Leandro Greco. “Affrontiamo un avversario che ha idee e qualità nei giocatori e nell’allenatore, che ho avuto modo di seguire l’anno scorso quando allenava la Primavera del Frosinone: ci attende una gara tosta, ma ci faremo trovare pronti”.

Ritrovato successo e sorriso, e anche un po’ di ossigeno in classifica, dove con 14 punti i galluresi “vedono” i playoff, l’obiettivo resta la continuità. Di risultati e prestazione. “Dalla gara col Pineto ci portiamo dietro cose positive e altre meno, ma nella globalità la prestazione mi è piaciuta, così come mi è piaciuta la sensazione che i ragazzi fossero determinati a portare a casa qualcosa in più, come contro la Fermana”, dice ancora Greco. “Una flessione potrebbe esserci per il dispendio di energie dovuto alle tante partite ravvicinate, ma la squadra è in crescita e abbiamo tutto quello che ci serve per essere competitivi”.

Rientra Dessena dalla squalifica; restano fuori i lungodegenti Boganini e Mordini, mentre Zanchetta potrebbe essere tra i convocati che verranno ufficializzati domani mattina.

Squadre in campo al “Nespoli” alle 14: dirige l’arbitro Mauro Gangi di Enna.

© Riproduzione riservata