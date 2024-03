Nell'anticipo di sabato la squadra sassarese si affida al “Vanni Sanna” (inizio alle 17.30) per battere la Vis Pesaro e confermare l'ipoteca sul secondo posto. Dopo questa giornata mancheranno solo cinque gare e se la Torres conserva il +9 sulla Carrarese è praticamente fatta.

La Vis Pesaro è quartultima e nelle ultime cinque giornate ha incamerato solo un punto (pareggio col Pineto) incassando ben 4 sconfitte. Ha comunque motivazioni fortissime, perché solo una vittoria le consentirà di proiettarsi fuori dalla zona playout.

I rossoblù di Greco arrivano dal pareggio di Ancona deludente solo come risultato ma non certo come prestazione che è stata all'altezza del secondo posto. Si aspetta il ritorno al gol delle punte, tutte a secco domenica. All'andata vittoria in rimonta con doppietta di Fischnaller che fece esplodere la gioia sassarese segnando al 95'.

