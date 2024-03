Poker di vittorie e poker di reti per i rossoblù di Greco che al "Vanni Sanna" superano il Pescara con uno spettacolare 4-1. Gara piacevole giocata ad alti ritmi che ha confermato il secondo posto solitario della Torres.

Pescara rapidissimo nelle ripartenze: al 6' traversone da sinistra che crea ansia: la difesa sassarese si salva in qualche modo. Milani ancora a sinistra: traversone: sventa la difesa. Su angolo (18') al volo Aloi con palla che passa in mezzo alla mischia e viene respinta miracolosamente davanti a Zaccagno. Al 20' azione insistita a destra di Zecca e poi Scotto dal fondo tiro-cross respinto dal portiere, sugli sviluppi dell'angolo gran diagonale di Cester da fuori area che il portiere non trattiene, arriva Scotto ma conclude su Plizzari: l'assistente segnala fuorigioco.

Alla mezzora gran ripartenza Pescara ma Cuppone in area in corsa calcia malissimo. Riparte la Torres, bel traversone di Zecca però Scotto manca la deviazione in area piccola. Contropiede Pescara velocissimo e palla di Cuppone che arriva al centro per Merola (in sospetto fuorigioco) che dall'area piccola infila per il vantaggio ospite.

Proteste vibranti dei sassaresi al 39' per un atterramento di Ruocco in area su cross, ma l'arbitro sorvola sul fallo di Brosco. Sugli sviluppi di un angolo incrocia da destra Mastinu: alto di poco. Il pareggio sta maturando e lo coglie al 45' Zecca raccogliendo il traversone basso da sinistra di Zambataro.

La ripresa si apre con il sorpasso della Torres: al 49' traversone da destra di Giorico, torre di Zecca e al volo Ruocco da due passi calcia per il 2-1. Al 55' affondo di Milani a sinistra e palla in mezzo che Cuppone gira senza inquadrare la porta.

La Torres passa ancora al 67': traversone, incornata di Scotto che finisce sulla traversa, la difesa abruzzese svirgola il rinvio e Ruocco sottoporta appoggia per la doppietta personale che vale il 3-1. I rossoblù dilagano: su una ripartenza del 78' palla che arriva a Zecca: tiro deviato da un difensore e 4-1.

