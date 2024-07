Altri sei rossoblù blindati per due stagioni. La Torres ha prolungato il contratto al difensore Riccardo Idda, alla punta Manuel Fischnaller, all'esterno Eyob Zambataro, alla punta Mohamed Ayman Sanat e al portiere Danilo Petriccione.

A questi cinque, che avevano il contratto sino al 2025 e presumibilmente hanno firmato sino al 2026, va aggiunto il terzino Cristian Fabriani che era invece in scadenza di contratto. In questo caso la società sassarese non ha spiegato se Fabriani ha firmato solo per il prossimo campionato o anche per la stagione 2025/26.

Si può osservare che a oggi la Torres ha più di undici giocatori sicuri perché hanno il contratto garantito almeno per un anno anche altri rossoblù, anche se non significa certezza di restare, come nel caso della punta Francesco Ruoco, richiestissimo da diversi club, primo fra tutti il Mantova.

