Il centrocampo sassarese continua a salire di qualità: dal Cesena arriva Giacomo Zecca, classe 1997, alto 185 cm, esterno che può adattarsi a giocare su entrambe le corsie esterne. L'elemento giusto da affiancare al confermato Francesco Urso e al neo acquisto Daniele Giorico.

Cresciuto nel settore giovanile prima del Parma e poi del Sassuolo, Zecca ha esordito in Serie C a 20 anni con la maglia del Piacenza mettendo a referto 17 presenze e un gol. L'anno successivo la chiamata del Teramo e un campionato da protagonista da titolare. Nell'estate del 2019 approda a Cesena e vi rimane per quattro campionati di fila collezionando 76 presenze condite da 4 gol.

Per chiudere il mercato in entrata, occorrono solo un terzino e un attaccante.

